ВОЗ доверяет российской статистике по COVID-19 

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России Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что организация доверяет статистике по смертности от коронавируса в России, так как около 11% населения страны прошли тест на наличие инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности от COVID", — сказала Вуйнович.

Она также подчеркнула, что эта ситуация все же может измениться в будущем по причине дальнейшего распространения вируса.

Всего с начала пандемии в России зафиксирован 561 091 случай заражения коронавирусом, погибли 7 660 пациентов.

Тестирование на наличие инфекции прошли более 16 млн жителей страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.