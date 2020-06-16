Какой праздник 15 июня 

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В понедельник, 15 июня, отмечаются Всемирный день ветра и Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. В этот день родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт и скончалась певица Жанна Фриске

Накануне, 14 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день донора крови и Международный день блогера.

В народном календаре славян 15 июня (по старому стилю) — Скотный заступник, Амос. Раньше говорили: пришел Амос — пошел овес в рост. Поля начинали охранять от скота.