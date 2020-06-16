Какой праздник 15 июня 

В понедельник, 15 июня, отмечаются Всемирный день ветра и Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. В этот день родился поэт Серебряного века Константин Бальмонт и скончалась певица Жанна Фриске.
Накануне, 14 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день донора крови и Международный день блогера.
В народном календаре славян 15 июня (по старому стилю) — Скотный заступник, Амос. Раньше говорили: пришел Амос — пошел овес в рост. Поля начинали охранять от скота.
15 июня во Франции провели первое в мире успешное переливание крови (1667 год), в США основали первую в мире фабрику по производству мороженого (1851), был учрежден УЕФА (1954), произошла первая встреча Джона Леннона и Пола Маккартни (1956), Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан основали Шанхайскую организацию сотрудничества (2001).
15 июня родились флорентийка Лиза Герардини, с которой, предположительно, Леонардо Да Винчи нарисовал «Мону Лизу» (1479 год), поэт Серебряного века Константин Бальмонт (1867), американский психоаналитик Эрик Эриксон (1902), советский государственный деятель Юрий Андропов (1914), актер Михаил Державин (1936), греческий певец Демис Руссос (1946), журналист Евгений Киселев (1956), американская актриса Кортни Кокс (1964), американский актер Нил Патрик Харрис (1973).
15 июня скончались ученый, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева Лев Гумилев (1922), американская джазовая певица Элла Фицджеральд (1996 год), писатель Григорий Горин (2000), актер Михаил Глузский (2001), певица Жанна Фриске (2015) и актер Алексей Баталов (2017).