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Известный блогер высмеял забор вокруг забора 

Lenta.ru 1 час назад
Известный блогер высмеял забор вокруг забора
Фото: telegram-канал @ivrlmv
В российском городе Выборге (Ленинградская область) появился забор перед ограждением на набережной. Конструкцию, которая должна быть временной, решили забетонировать. Фото опубликовал известный блогер Илья Варламов в своем Telegram-канале.
«Поздравляем набережную в Выборге с пополнением! Когда ждать третьего?» — высмеял такое благоустройство блогер. Интернет-пользователи помогли прояснить ситуацию. «Насколько мне известно, там проблема с основным ограждением и нестабильность конструкции, поэтому установили второй забор. Не уверен на 100 процентов. Но этот забор уже полгода стоит точно», — написал Богдан Полянок. Местные СМИ действительно писали, что гранитная часть набережной разрушается, правда, о грядущих работах по восстановлению говорили еще в 2018-м.
«Илья как всегда набрасывает, не зная матчасти. Это временный забор, так как эта часть набережной аварийная», «Там объявление висит, что набережная в аварийном состоянии и есть угроза обвала, поэтому оградили, чтоб люди не подходили к краю», «В Питере так раздули однажды забор на Фонтанке (вроде), а оказалось там ямки копать собирались», — написали комментаторы.
Ранее власти Светловского городского округа в Калининградской области пытались бороться с нарушителями самоизоляции с помощью демонтажа всех лавочек. По словам чиновников, теплая и солнечная погода провоцировала россиян нарушать ограничения.
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Комментарии
Общество , Илья Варламов , Выборг , Ленинградская область
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