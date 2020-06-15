Известный блогер высмеял забор вокруг забора 

«Поздравляем набережную в Выборге с пополнением! Когда ждать третьего?» — высмеял такое благоустройство блогер. Интернет-пользователи помогли прояснить ситуацию. «Насколько мне известно, там проблема с основным ограждением и нестабильность конструкции, поэтому установили второй забор. Не уверен на 100 процентов. Но этот забор уже полгода стоит точно», — написал Богдан Полянок. Местные СМИ действительно писали, что гранитная часть набережной разрушается, правда, о грядущих работах по восстановлению говорили еще в 2018-м.

«Илья как всегда набрасывает, не зная матчасти. Это временный забор, так как эта часть набережной аварийная», «Там объявление висит, что набережная в аварийном состоянии и есть угроза обвала, поэтому оградили, чтоб люди не подходили к краю», «В Питере так раздули однажды забор на Фонтанке (вроде), а оказалось там ямки копать собирались», — написали комментаторы.

Ранее власти Светловского городского округа в Калининградской области пытались бороться с нарушителями самоизоляции с помощью демонтажа всех лавочек. По словам чиновников, теплая и солнечная погода провоцировала россиян нарушать ограничения.