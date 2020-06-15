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«Было стыдно — неужели промолчим?»: Мясников об уголовном деле против Навального 

Газета.Ru 39 минут назад
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
Фото: РИА Новости
Главврач ГКБ 71 Москвы, имени М. Е. Жадкевича, телеведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников в беседе с "Газетой.Ru" прокомментировал возбуждение уголовного дела в связи с высказываниями Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
" [Я мог бы прокомментировать] только одним словом: наконец-то! До сих пор мне было просто обидно, когда идет откровенная клевета в разных направлениях, и я не очень понимал, почему мы так пассивно за этим наблюдаем. Но когда оскорбили именно ветерана, да еще и именно в преддверии празднования юбилея Победы, это было вдвойне обидно", — сказал Мясников.
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Он добавил, что заведение уголовного дела, в его представлении, было правильным шагом.
"Я понимаю, что такое ветеран и понимаю, что такое человек, который за нас проливал кровь. Я не зря сказал, что для меня он кровный родственник, потому что за меня кровь проливал. Мне было просто стыдно, [когда я думала, что] неужели мы смолчим. Мне было неприятно. Хорошо, если у нас хватило наконец-то совести не смолчать. Я считаю, это правильно, потому что мы говорим, что надо объективно судить того же [актера театра и кино Михаила] Ефремова, который в пьяном виде совершил страшное ДТП и правильно говорим. Но на самом деле Навальный для наших душ делает не менее разрушительные вещи", — заметил эксперт.
"Своих мы должны защищать", — заключил Мясников.
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Общество , Алексей Навальный , Александр Мясников , Газета.Ru , Москва
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