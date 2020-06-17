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Названы сроки снятия всех карантинных мер 

Мария Иванова и ещё 40 19 минут назад
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что меры, введенные в стране из-за нового коронавируса, частично сохранятся до февраля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».
По словам Мурашко, когда иммунитет к вирусу появится более чем у 45 процентов населения, рост заболеваемости прекратится.
«Популяционный иммунитет свыше 45 процентов, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60 процентам, уже гарантирует прерывание цепочки», — подчеркнул министр.
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самосохранения граждан, а также специальные меры на предприятиях и транспорте будут действовать до появления вакцины.
Собянин отмечал, что власти Москвы планируют получить первые партии вакцины осенью 2020 года.
Общество , Видео , Статьи , Ситуация в мире , Человек года , COVID-19 , Сергей Собянин , Михаил Мурашко , Правительство Москвы
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