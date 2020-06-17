Названы сроки снятия всех карантинных мер 

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что меры, введенные в стране из-за нового коронавируса, частично сохранятся до февраля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

По словам Мурашко, когда иммунитет к вирусу появится более чем у 45 процентов населения, рост заболеваемости прекратится.

«Популяционный иммунитет свыше 45 процентов, а лучше, чтобы это приближалось к 50-60 процентам, уже гарантирует прерывание цепочки», — подчеркнул министр.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим самосохранения граждан, а также специальные меры на предприятиях и транспорте будут действовать до появления вакцины.