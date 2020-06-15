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«Крым вступает в самый горячий период» 

Артём Кульша 36 минут назад
«Крым вступает в самый горячий период»
Фото: ТАСС
В Крыму наступает самый горячий период. Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Да месяца назад, как сообщал «Рамблер», в Крыму был введен режим ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. С тех пор нагрузка на горячую линию местного Министерства курортов и туризма (по бесплатному номеру +7 (800) 511-80-18 и на электронную почту ситуационного центра, который работает на базе горячей линии, shtab@mtur.rk.gov.ru) возросла многократно — поступило почти шесть тысяч обращений от крымчан и жителей других регионов России.
Около 80% обработанных обращений касались возможности прибытия в Крым и переноса туров. Наибольшее число обращений поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
«Крым вступает в самый горячий период», — заявил Волченко.
Он объяснил это тем, что с 15 июня санатории, пансионаты, гостиницы и отели начинают работать для местных жителей, с 1 июля — для всех остальных жителей России. В этой связи министр подчеркнул важность предоставления крымчанам и туристам полной и достоверной информации о ситуации в республике.
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Общество , Вадим Волченко , Республика Крым
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