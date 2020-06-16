Решена судьба парада Победы в Крыму 

В конце мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

«24 июня парад Победы (в Крыму. — Прим. ред.) состоится только в городе-герое Керчи», — сообщил сегодня Аксенов.

Он принял это решение лично по согласованию с федеральными органами власти ради предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и недопущения выхода ситуации из-под контроля.

Глава Крыма высказал мнение, что парад Победы имеет для людей всех поколений и национальностей особую ценность, объединяет, сближает и роднит, а также выразил уверенность, что парад в Керчи по накалу эмоций не уступит праздникам прошлых лет.

Он заверил, что мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также рассказал, что его прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках.