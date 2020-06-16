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Решена судьба парада Победы в Крыму 

Артём Кульша и ещё 1 32 минуты назад
Решена судьба парада Победы в Крыму
Фото: ТАСС
Парад Победы в Крыму в 2020 году состоится лишь в Керчи. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в своем фейсбуке.
В конце мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.
«24 июня парад Победы (в Крыму. — Прим. ред.) состоится только в городе-герое Керчи», — сообщил сегодня Аксенов.
Он принял это решение лично по согласованию с федеральными органами власти ради предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и недопущения выхода ситуации из-под контроля.
Глава Крыма высказал мнение, что парад Победы имеет для людей всех поколений и национальностей особую ценность, объединяет, сближает и роднит, а также выразил уверенность, что парад в Керчи по накалу эмоций не уступит праздникам прошлых лет.
Он заверил, что мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также рассказал, что его прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках.
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Общество , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Керчь , Республика Крым
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