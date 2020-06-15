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«Горжусь работой с ним»: Быков высказался о Ефремове 

Артём Кульша 1 час назад
«Горжусь работой с ним»: Быков высказался о Ефремове
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов в безумии совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом писатель Дмитрий Быков заявил в своем инстаграме.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.
Вчера Быков опубликовал в инстаграме фотографию, на которой запечатлен вместе с Ефремовым в автомобиле.
«Ужасная трагедия», — описал он в подписи к снимку ситуацию, в которую попал актер.
Писатель назвал Ефремова другом, умным, талантливым и абсолютно честным человеком, а устроенную им аварию — чудовищным поступком, совершенным в безумии.
Быков высказал мнение, что сейчас актер абсолютно раздавлен и поэтому не примет попыток смягчить свою судьбу. Также он отказался отрекаться от Ефремова, сообщил, что гордится работой с ним, и осудил тех, кто в настоящее время сводит с ним счеты за его гражданскую позицию и из зависти.
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Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Дмитрий Быков
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