«Горжусь работой с ним»: Быков высказался о Ефремове 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал.

Вчера Быков опубликовал в инстаграме фотографию, на которой запечатлен вместе с Ефремовым в автомобиле.

«Ужасная трагедия», — описал он в подписи к снимку ситуацию, в которую попал актер.

Писатель назвал Ефремова другом, умным, талантливым и абсолютно честным человеком, а устроенную им аварию — чудовищным поступком, совершенным в безумии.

Быков высказал мнение, что сейчас актер абсолютно раздавлен и поэтому не примет попыток смягчить свою судьбу. Также он отказался отрекаться от Ефремова, сообщил, что гордится работой с ним, и осудил тех, кто в настоящее время сводит с ним счеты за его гражданскую позицию и из зависти.