Еще в двух регионах РФ отменили парад Победы 

Якутске и Пензе парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В обоих регионах власти постепенно снимают ограничительные меры.

Об отмене торжественного марша, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Якутске сообщил руководитель администрации главы региона Афанасий Владимиров сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в Якутской области режим полной самоизоляции действует вплоть до 21 июня. В связи с этим парад Победы решено было отменить. При этом в областном центре решено провести другие запланированные мероприятия: открытие памятника якутскому снайперу и показ техники военных лет.

В Пензенской области о переносе парада Победы на более поздний срок в режиме онлайн-конференции заявил глава региона Иван Белозерцев сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо планомерно снимать ограничения режима повышенной готовности. По его словам, на текущей неделе региональные власти приступят ко второму этапу снятия ограничительных мер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции парад Победы был отменен в Челябинске. Решение было принято экспертами оперативного штаба по борьбе с эпидемией на основании рекомендаций медиков.