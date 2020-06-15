Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще в двух регионах РФ отменили парад Победы 

Павел Тиунов и ещё 11 10 минут назад
Еще в двух регионах РФ отменили парад Победы
Фото: ТАСС
В Якутске и Пензе парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В обоих регионах власти постепенно снимают ограничительные меры.
Об отмене торжественного марша, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Якутске сообщил руководитель администрации главы региона Афанасий Владимиров, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что в Якутской области режим полной самоизоляции действует вплоть до 21 июня. В связи с этим парад Победы решено было отменить. При этом в областном центре решено провести другие запланированные мероприятия: открытие памятника якутскому снайперу и показ техники военных лет.
В Пензенской области о переносе парада Победы на более поздний срок в режиме онлайн-конференции заявил глава региона Иван Белозерцев, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо планомерно снимать ограничения режима повышенной готовности. По его словам, на текущей неделе региональные власти приступят ко второму этапу снятия ограничительных мер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции парад Победы был отменен в Челябинске. Решение было принято экспертами оперативного штаба по борьбе с эпидемией на основании рекомендаций медиков.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Комментарии 1
Общество , Афанасий Владимиров , Иван Белозерцев , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Пенза , Якутск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создано «эволюционное древо» коронавируса в России
Создано «эволюционное древо» коронавируса в России
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Северная Корея предупредила Сеул об акте возмездия
Северная Корея предупредила Сеул об акте возмездия
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
С коронавирусом в РФ умерли более 7000 человек
С коронавирусом в РФ умерли более 7000 человек
Видео
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение