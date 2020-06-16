В Подмосковье назвали средний возраст заболевших COVID-19 

Все новости на карте

Почти половина заболевших коронавирусом в Московской области — люди в возрасте от 45 до 64 лет, больных старше 65 лет — 18%, сообщила в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"На сегодняшний день самое большое количество заболевших — среди жителей в возрасте 45-64 года, около 40%. Много, к сожалению, и пожилых, 65 плюс — 18%, детей — всего 6%", — сказала Стригункова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.