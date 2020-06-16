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В Подмосковье назвали средний возраст заболевших COVID-19 

РИА Новости и ещё 23 2 часа назад
В Подмосковье назвали средний возраст заболевших COVID-19
Фото: РИА Новости
Почти половина заболевших коронавирусом в Московской области — люди в возрасте от 45 до 64 лет, больных старше 65 лет — 18%, сообщила в интервью РИА Новости министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"На сегодняшний день самое большое количество заболевших — среди жителей в возрасте 45-64 года, около 40%. Много, к сожалению, и пожилых, 65 плюс — 18%, детей — всего 6%", — сказала Стригункова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , РИА Новости , Московская область
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