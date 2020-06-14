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Выставка необычых икон открылась в парке «Патриот» 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Выставка необычых икон открылась в парке «Патриот»
Фото: © Артем Буденный
Выставка "Небесные покровители Армии и Флота России" открылась в воскресенье в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот", сообщил РИА новости один из ее организаторов — директор благотворительного фонда имени Федора Ушакова Игорь Николаев.
"В прошлом году в Кронштадте мы сделали небольшую экспозицию о святых — покровителях армии и флота. Руководству Минобороны очень понравился этот проект. И вот наша выставка — открылась рядом с главным храмом вооруженных сил РФ, еще и в день его освящения", — сказал Николаев.
На выставке представлены работы мастеров из 15 регионов России, в том числе иконы святых, выполненные в необычной технике: из бересты, бронзовые, в серебре и жемчуге, вышитые. Также в экспозиции — бюсты военных из цельного дерева и коллекция нательных солдатских крестов времен ВОВ. Экспозиция в парке "Патриот" будет открыта ориентировочно в течение двух недель.
У каждого рода войск есть свой покровитель, уточнил директор фонда. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный — покровитель Военно-морского флота России.
Ранее выставка частично была представлена в нескольких регионах России и за рубежом. Экспозицию подготовили благотворительный фонд культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова, благотворительный фонд "Достойно есть", Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства при поддержке Русской православной церкви и Министерства обороны Российской Федерации.
Ранее в воскресенье патриарх Московский и вся Руси Кирилл освятил в парке "Патриот" главный храм вооруженных сил России — собор Воскресения Христова, который возвели к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм — Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым — покровителям родов войск. На территории храмового комплекса также построили музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина — 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.
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Общество , Александр Невский , Игорь Николаев , Патриарх Кирилл , Министерство обороны , РПЦ , РВСН , РИА Новости , Кронштадт
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