Выставка необычых икон открылась в парке «Патриот» 

Выставка "Небесные покровители Армии и Флота России" открылась в воскресенье в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот", сообщил РИА новости один из ее организаторов — директор благотворительного фонда имени Федора Ушакова Игорь Николаев

"В прошлом году в Кронштадте мы сделали небольшую экспозицию о святых — покровителях армии и флота. Руководству Минобороны очень понравился этот проект. И вот наша выставка — открылась рядом с главным храмом вооруженных сил РФ, еще и в день его освящения", — сказал Николаев.

На выставке представлены работы мастеров из 15 регионов России, в том числе иконы святых, выполненные в необычной технике: из бересты, бронзовые, в серебре и жемчуге, вышитые. Также в экспозиции — бюсты военных из цельного дерева и коллекция нательных солдатских крестов времен ВОВ. Экспозиция в парке "Патриот" будет открыта ориентировочно в течение двух недель.

У каждого рода войск есть свой покровитель, уточнил директор фонда. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный — покровитель Военно-морского флота России.

Ранее выставка частично была представлена в нескольких регионах России и за рубежом. Экспозицию подготовили благотворительный фонд культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова, благотворительный фонд "Достойно есть", Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства при поддержке Русской православной церкви и Министерства обороны Российской Федерации.