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Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под невменяемого» 

Профиль и ещё 2 6 часов назад
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под невменяемого»
Фото: ТАСС
Адвокат Андрей Князев предположил, что артисту Михаилу Ефремову, который устроил пьяное ДТП в центре Москвы, грозит реальный тюремный срок. При этом юрист отметил, что алкогольное опьянение не смягчит обстоятельства.
«То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо», — заявил он 14 июня в эфире телеканала НТВ.
Князев также выразил мнение, что артиста могут приговорить к пяти-семи годам лишения свободы, и усомнился, что Ефремов сможет отделаться только условным сроком, поскольку ДТП привело к смерти невиновного человека.
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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на «встречку», где столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован. От полученных травм он скончался в НИИ имени Склифосовского 9 июня.
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Общество , Андрей Князев , Михаил Ефремов , НТВ , Москва
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