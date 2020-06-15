Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под невменяемого» 

«То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо», — заявил он 14 июня в эфире телеканала НТВ.

Князев также выразил мнение, что артиста могут приговорить к пяти-семи годам лишения свободы, и усомнился, что Ефремов сможет отделаться только условным сроком, поскольку ДТП привело к смерти невиновного человека.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на «встречку», где столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован. От полученных травм он скончался в НИИ имени Склифосовского 9 июня.