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Армена Джигарханяна выписали из больницы 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Джигарханяна выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской клиники, куда был помещен по рекомендациям врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Артура Согомоняна.
"Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке", — сказал он.
О госпитализации артиста стало известно 8 июня. По его Согомоняна, медики рекомендовали Джигарханяну находиться под наблюдением, пройти лечение.
За последние два года это была шестая госпитализация 84-летнего Джигарханяна. В апреле 2018 года актера экстренно поместили в одну из столичных больниц с инфарктом, он находился в коме.
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Общество , Армен Джигарханян
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