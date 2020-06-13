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«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог оценил случай Ефремова 

News.ru 15 минут назад
«Тут не просто зависимость»: Психиатр-нарколог о Ефремове
Фото: ТАСС
Актёр Михаил Ефемов, ставший виновником смертельного ДТП, является больным человеком, заявил заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Северин Гречаный.
По его словам, зависимый человек может сам придти к пониманию, что надо отказаться от вредной привычки. Для таких людей даже существуют различные реабилитации.
В случае Ефремова, иногда, когда произошло убийство, даже если человек страдает психическим заболеванием, но совершает из ряда вон выходящий поступок, например, совершает убийство с особой жестокостью, психиатры-эксперты говорят, что, знаете, это не наш случай, только лишь заболеванием это не объяснишь. Здесь два фактора — он и больной человек, он и преступник, — отметил специалист.
Он добавил, что такие пациенты сами решают, ложиться им в клинику на лечение или нет, передаёт «Царьград».
Артист устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.
В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы. Сейчас артист помещён под домашний арест.
Накануне Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.
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Общество , Сергей Захаров , Царьград ТВ
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