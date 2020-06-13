Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер актер Сергей Масленников 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Умер Сергей Масленников
Фото: Театр БУФ/vk.com
Актер Сергей Масленников, игравший в театрах России и Германии, умер на 59-м году жизни. Об этом сообщается в субботу на официальной странице петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" в соцсети "Вконтакте".
"Дорогие коллеги и друзья Театра "Буфф", с прискорбием сообщаю, что 12 июня ушел из жизни Сергей Масленников. Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", — приводятся в сообщении слова художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Михаила Смирнова.
Сергей Масленников окончил в 1988 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, в настоящее время называется Российский государственный институт сценических искусств — прим. ТАСС).
После окончания вуза Масленников вместе с однокурсниками создал творческий коллектив и выступал с гастролями. В 90-е годы актер уехал "работать в Германию и очень успешно, но никогда не терял связи, сначала по телефону, потом в сетях", приводятся в сообщении слова актрисы "Буффа" Ольги Пикало, которая училась с Масленниковым на одном курсе.
Учителем Масленникова и основателем государственного музыкально-драматического театра "Буфф" был народный артист России Исаак Штокбант, который скончался на 95-м году жизни в январе этого года.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
ТАСС: последние новости
Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться Мишустин подписал распоряжение о получении социальной поддержки без предоставления справки Мишустин подписал распоряжение о получении социальной поддержки без предоставления справки Обращение Михаила Ефремова. Полный текст Обращение Михаила Ефремова. Полный текст
Комментарии 2
Общество , Исаак Штокбант , Ольга Пикало , Сергей Масленников , Михаил Смирнов , ИТАР-ТАСС , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение