В эфире радиостанции «Говорит Москва» Онищенко сказал , что закрывать такие клиники нельзя, поскольку девушки начнут «глотать таблетки» для срыва беременности или обращаться в подпольные абортарии.

«Это будет уже угроза жизни матери. В худшем случае найдутся всякого рода негодяи, которые будут прерывать беременность физическими средствами. И вот приедет эта девочка, ей выскоблят всё, она еле жива останется. Во-первых, она уже точно не станет матерью никогда. Или откроются подпольные абортарии, что было, когда были запрещены аборты. Мы угробим наш потенциал гендерный», — сказал Онищенко.

По его словам, неясно, почему Кузнецова , которая "производит впечатление всесторонне умного человека", этого не понимает.

Парламентарий предложил действовать не запретами, а воспитанием. Он привел в пример историческую байку, согласно которой Геббельс сказал Гитлеру, что СССР нельзя победить, потому что 90% молодых женщин в стране выходят замуж девственницами.

«Это критерий нравственного здоровья нации, потому что мужчина воспитывает сына-воина, а женщина воспитывает нацию. Если эту воспитательницу нации с 13 лет пускают по кругу, а то и раньше, и она несчастная беременеет, так мы ещё и запретим это. Давайте воспитывать девочку», — предложил Онищенко.

Ранее Анна Кузнецова предложила сократить финансирование абортариев и ограничить продажу средств, прерывающих беременности. Ее идею поддержал митрополит Иларион. Предложения изложили в докладе президенту Владимиру Путину

Геннадий Онищенко — бывший главный санитарный врач России, ныне является первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке.