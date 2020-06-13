Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы угробим потенциал гендерный»: Онищенко об инициативе Кузнецовой 

Майк Габриелян и ещё 1 31 минуту назад
«Мы угробим наш потенциал гендерный»
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил против идеи детского омбудсмена РФ о сокращении финансирования клиник, делающих аборты.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Онищенко сказал, что закрывать такие клиники нельзя, поскольку девушки начнут «глотать таблетки» для срыва беременности или обращаться в подпольные абортарии.
«Это будет уже угроза жизни матери. В худшем случае найдутся всякого рода негодяи, которые будут прерывать беременность физическими средствами. И вот приедет эта девочка, ей выскоблят всё, она еле жива останется. Во-первых, она уже точно не станет матерью никогда. Или откроются подпольные абортарии, что было, когда были запрещены аборты. Мы угробим наш потенциал гендерный», — сказал Онищенко.
По его словам, неясно, почему Кузнецова, которая "производит впечатление всесторонне умного человека", этого не понимает.
Парламентарий предложил действовать не запретами, а воспитанием. Он привел в пример историческую байку, согласно которой Геббельс сказал Гитлеру, что СССР нельзя победить, потому что 90% молодых женщин в стране выходят замуж девственницами.
«Это критерий нравственного здоровья нации, потому что мужчина воспитывает сына-воина, а женщина воспитывает нацию. Если эту воспитательницу нации с 13 лет пускают по кругу, а то и раньше, и она несчастная беременеет, так мы ещё и запретим это. Давайте воспитывать девочку», — предложил Онищенко.
Ранее Анна Кузнецова предложила сократить финансирование абортариев и ограничить продажу средств, прерывающих беременности. Ее идею поддержал митрополит Иларион. Предложения изложили в докладе президенту Владимиру Путину.
Геннадий Онищенко — бывший главный санитарный врач России, ныне является первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что под предлогом карантина в больницах отказываются проводить аборты.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Комментарии 201
Общество , Геннадий Онищенко , Анна Кузнецова , Владимир Путин , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Помпео обратился к россиянам
Помпео обратился к россиянам
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
«Уничтожитель» российских «Панцирь-С1» установил рекорд
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Путин присвоил Светлане Петренко звание генерал-майора
Евросоюз отказался пускать россиян
Евросоюз отказался пускать россиян
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение