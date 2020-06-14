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В Новочеркасске объяснили плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой 

ТК «Звезда» и ещё 6 20 минут назад
Плакаты с ошибкой ко Дню России объяснили
Фото: yury.lysenko.750, Facebook
По словам главы администрации города, 15 баннеров были напечатаны с ошибкой из-за опечатки дизайнера.
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко объяснил, почему по городу были вывешены плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой. Он уточнил, что баннеры разместила рекламная компания. По его словам, материалы из официального брендбука были направлены организации в электронном виде. Изменений в готовые макеты не предполагалось, но фирма-изготовитель решила «доработать эскиз». Дизайнер допустил опечатку, и все 15 баннеров были напечатаны с ошибкой.
«Я вынужден признать, … ошибка в баннерах действительно была», — написал Лысенко на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил местных жителей, которые оперативно сообщили об ошибке в администрацию города.
В преддверии празднования Дня России в Новочеркасске появились баннеры с поздравлениями. На автобусные остановки города были вывешены плакаты с орфографической ошибкой: слово «Россия» было написано с одной буквой «с».
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Общество , Юрий Лысенко , Новочеркасск
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