«Он не соображал, что делал»

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев

«Безумно тяготит и поражает все происходящее, как это переживается социумом. Есть такое понятие, как горе. Совершенно не вижу и не чувствую никакой этики или культуры переживания горя. Произошло ужасное горе, гибель хорошего человека. Но называть убийцей — он вообще не соображал, что делал. Никого не хочу оправдывать, но что же делается с людьми», — сказал Леонтьев в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ».

Политолог призвал людей перестать творить «картину массового мародерства», так как в этой ситуации совершенно не было злого умысла.

Также Леонтьев сравнил Ефремова с Владимиром Высоцким:

«Люди, прекратите это. Представьте, если бы это случилось с Высоцким. Давайте его осудим. Ну хотя бы помолчите, перестаньте осуждать».

Напомним, в понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель встречной машины был экстренно госпитализирован, однако умер в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

После ДТП Ефремова отправили под домашний арест. Позже в правоохранительных органах сообщили, что оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП Ефремов выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего.