Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, когда первая волна новой коронавирусной инфекции подойдёт к концу.

«Конец этой волны действительно можно ожидать в конце июля — начале августа … Я не знаю, насколько точны прогнозы, составлены математиками, это не такая простая вещь: здесь просто математически подойти недостаточно», — пояснил он.

Альштейн отметил, что строгих критериев окончания пандемии нет. Однако он считает, что об этом можно будет говорить, когда число заболевших в России упадет до десятков, немногих сотен: «При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным. Вторая волна неизбежна».

Эксперт добавил, что она может начаться осенью или зимой. По его словам, коронавирус так легко не уйдет, потому что нужны серьёзные изменения в его структуре, в том числе с помощью вакцины.