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Вирусолог назвал сроки окончания первой волны коронавируса: «Вторая волна неизбежна» 

Аргументы Недели 51 минуту назад
«Вторая волна неизбежна»
Фото: ТАСС
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, когда первая волна новой коронавирусной инфекции подойдёт к концу.
«Конец этой волны действительно можно ожидать в конце июля — начале августа … Я не знаю, насколько точны прогнозы, составлены математиками, это не такая простая вещь: здесь просто математически подойти недостаточно», — пояснил он.
Альштейн отметил, что строгих критериев окончания пандемии нет. Однако он считает, что об этом можно будет говорить, когда число заболевших в России упадет до десятков, немногих сотен: «При этом надзор за ситуацией должен быть непрерывным. Вторая волна неизбежна».
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Эксперт добавил, что она может начаться осенью или зимой. По его словам, коронавирус так легко не уйдет, потому что нужны серьёзные изменения в его структуре, в том числе с помощью вакцины.
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