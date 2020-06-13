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Офицер рассказал, что «блатные» сделают с Михаилом Ефремовым на зоне 

Экспресс газета 1 час назад
Адвокат рассказал об угрозе Ефремову на зоне
Фото: РИА Новости
Известный адвокат, подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет устроившего смертельное ДТП 56-летнего артиста Михаила Ефремова на зоне и что с ним сделают «блатные». По словам офицера, при нормальном отношении к сокамерникам те не станут унижать Михаила Олеговича, однако если он поведет себя неправильно, «санкции» не заставят себя ждать.
«Если начнет себя с людьми вести неправильно, «сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит», — считает юрист.
По мнению полковника в запасе, Ефремов, по всей видимости, будет отбывать наказание в колонии-поселении либо, при худшем для артиста раскладе, лагере общего режима. В последнем случае ему придется жить в бараке с другими зэками.
«В колонии сидят за преступления средней тяжести. Там свой режим «подъем — завтрак — работа», и так далее. Ефремов вряд ли будет тяжело «пахать», например, лес валить он не пойдет — старый. Заставлять не будут. Хотя наркотики — это существенный эпизод. Может и «десятку» получить, поехать на «строгий». Там другой расклад», — разводит руками Шутко.
А вот недоедание, по словам бывшего сотрудника ФСИН, Ефремову точно не грозит: кормят на зонах сейчас неплохо, «впроголодь никто не живет». Безусловно, это не богемный ресторан, в какие привык ходить Михаил Олегович, однако все нужное для нормального поддержания здоровья и сил на зоне имеется.
«К тому же к известным людям много внимания. Все сотрудники будут следить, чтобы его не обидели. Плюс — надзорный прокурор, который все контролирует. Он присылает проверяющих, приезжает сам — по плану и в связи с жалобами», — добавил Шутко, которого цитирует газета «Вечерняя Москва».
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Общество , Михаил Ефремов , ФСИН , Вечерняя Москва
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