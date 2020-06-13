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Биолог сообщила, что не бывает бессимптомных больных COVID-19 

News.ru и ещё 5 42 минуты назад
Существование бессимптомного COVID-19 опровергли
Фото: News.ru
Доктор биологических наук, генетик Анча Баранова заявила, что не бывает бессимптомных больны COVID-19, так как их органы всё равно разрушаются.
Слово «бессимптомное» — это бессмысленное слово. Оно подчеркивает, что человек не болеет, но какой же это бессимптомник, если у него внутренние органы разрушаются? Это симптомы, которые мы сами не ощущаем, — привели слова биолога в РИА Новости.
Она отметила, что чаще всего «бессимптомно» болеют молодые люди.
Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение лёгких. Это всё можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер лёгких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идёт о коронавирусе, — процитировали генетика в агентстве.
Анча Баранова добавила, что при положительном тесте на коронавирус, даже не ощущая симптомов, нужно обязательно проверить состояние лёгких, а также почки. Однако проверять состояние внутренних органов беременным при положительном тесте на коронавирус не рекомендуется.
Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ призвала к дополнительным исследованиям бессимптомных случаев COVID-19. В организации отметили, что пока исследований на эту тему недостаточно.
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Общество , Другое , Наука , Наука и техника , ВОЗ , РИА Новости
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