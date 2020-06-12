Доктор Мясников станет брендом и займется запорами 

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников , известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, подал заявку на регистрацию собственного бренда. Как сообщает агентство «Москва», под его маркой будут производить и продавать различные медицинские и ветеринарные препараты.

В частности, речь идет о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках, перчатках, а также сувенирной продукции. Имя доктора появится на авторучках, брелоках, женских сумках, кимоно и банданах. Кроме того, под брендом можно будет проводить съемку фильмов, телепередач и записывать подкасты.

Сейчас помимо основной деятельности Мясников является официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Недавно он поспорил с ВОЗ о статистике смертности.

«Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов», — заметил он.