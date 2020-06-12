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Доктор Мясников станет брендом и займется запорами 

Lenta.ru 45 минут назад
Доктор Мясников станет брендом и займется запорами
Фото: РИА Новости
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, подал заявку на регистрацию собственного бренда. Как сообщает агентство «Москва», под его маркой будут производить и продавать различные медицинские и ветеринарные препараты.
В частности, речь идет о медицинской конопле, лекарстве от запоров, масках, перчатках, а также сувенирной продукции. Имя доктора появится на авторучках, брелоках, женских сумках, кимоно и банданах. Кроме того, под брендом можно будет проводить съемку фильмов, телепередач и записывать подкасты.
"Не надо "бодаться": Мясников поспорил с ВОЗ
Сейчас помимо основной деятельности Мясников является официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Недавно он поспорил с ВОЗ о статистике смертности.
«Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов», — заметил он.
Врачебная практика и работа на телевидении не мешает Мясникову высказываться по другим вопросам. Например, недавно он прокомментировал аварию с актером Михаилом Ефремовым в результате которой погиб человек. Осуждению с его стороны подверглось окружение актера.
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Комментарии 4
Общество , Михаил Ефремов , Александр Мясников , ВОЗ
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