Эксперт считает странным поспешность рассмотрения дела Хахалевой 

В тянущейся почти три года истории судьи Елены Хахалевой из Краснодара в ближайшие дни могут поставить точку. 17 июня Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит вопрос о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. Судью подозревают в прогулах. Тиражируемые СМИ ранее выдвинутые обвинения о поддельном дипломе, связях с криминалом и «золотой» свадьбе при дательном рассмотрении оказались фейками. Подтвердится ли информация о прогулах?

Напомним, что дисциплинарная комиссия Совета судей России рассмотрела результаты проверки обращения председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова в отношении судьи Елены Хахалевой. Комиссия нашла в действиях судьи признаки дисциплинарного проступка. Судье вменяются выезды в 2016-2019 годах в то время как Алексей Шипилов стал председателем краевого суда только в июне 2019 года.

— Естественно предположить, что поездки были бы невозможны без служебных указаний руководства. Судья защищала не только свой имидж, но и судейское сообщество Краснодарского края от фейковых обвинений. Хахалева в это время являлась членом президиума и председателем судебной коллегии краевого суда, членом Совета судей России, думаю, в Москве она обсуждала, прежде всего, рабочие моменты, которые освещались ею на совещаниях судей Краснодарского краевого суда, совместных учебах и других официальных мероприятиях, — заявил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты России , кандидат юридических наук Артем Кирьянов . — Почему бы не опросить тех лиц, которые ее направляли в Москву, то есть санкционировали ее поездки и которым она докладывала о результатах? Если предположить, что руководители был не в курсе поездок, не давали заданий, непонятно каким образом оно контролировался рабочий процесс и трудовая дисциплина в суде.

Указанный порядок согласуется с типовыми правилами внутреннего распорядка судов России и Краснодарского краевого суда в частности. При этом ни у председателя Александра Чернова, ни после его почетного ухода на пенсию и.о. председателя краевого суда Александра Пятигоры вопросов к полетам Хахалевой в Москву в 2016-2019 годы не возникало. Интересно, что в одной из вменяемых ей как прогул поездок в декабре 2016 года Хахалева находилась на съезде судей России, где была избрана членом Совета судей. Вместе с тем командировка оформлена не была, компенсацию из бюджета за билеты и проживание она не получила. Этот пример подтверждает существовавшую в Краснодарском краевом суде при предыдущем председателе практику служебных поездок.

Повторимся, что по мнению ряда экспертов в отношении краснодарской судьи была развернута настоящая информационная война, цель которой — скандализация правосудия и отставка Хахалевой. Она началась после того как Краснодарский краевой суд принял решения, противоречащие бизнес-интересам крупного концерна. Законность этих решений была подтверждена при их оспаривании в Верховном суде. Именно об этом судья рассказала в открытом письме, адресованном президенту России Владимиру Путину . — Заказной характер кампании по скандализации правосудия, когда однотипные и однобокие публикации с разницей в несколько минут волной появляются в интернете, уже не секрет. Мы сейчас не обсуждаем, хорошая или плохая судья Хахалева, мы говорим о том, что ни одно из выдвинутых против нее громких обвинений не подтвердилось, они оказались фейками. Ответственности за них, кстати, никто не понес. Если бы она ушла в отставку сразу, в 2017 году, то крупный бизнес понял бы — потратив несколько десятков миллионов, можно добиться смещения любого судьи, а ачит, и требовать вынесения действующими судьями нужных ему решений. Ведь никто не хочет оказаться на месте Хахалевой, — продолжает Кирьянов. — В этой ситуации удивляет другое: если бизнес-структурам не удалось сместить судью через информационную войну, почему сейчас этим же занимается краевой суд?

Эксперт добавил, что, по информации СМИ, рассмотрение вопроса Хахалевой готовилось крайне поспешно, и Высшая квалификационная коллегия должна была вынести вердикт еще 2 апреля, но помешал коронавирус. Заседания дисциплинарной комиссии Совета судей России 10 марта и президиума Совета судей 31 марта (которое, кстати, перенесли на более раннюю дату в течение суток) прошли, когда судья Хахалева находилась на стационарном лечении, о чем документально уведомила Совет судей.

— Насколько я знаю, бывшего председателя краевого суда Чернова пригласили для дачи пояснений в краевом суде в тот момент, когда он находился в Москве, где логично было бы его и опросить. Больше никто его не приглашал и ни о чем не уведомлял. Указанное свидетельствует, что в его пояснениях дисциплинарная комиссия была не заинтересована. Если он подтвердит свою осведомленность о ее выездах и наличии служебных заданий, обвинения полностью рухнут. На подготовку к заседанию давалось очень короткое время, а ведь нужно собрать документы, проанализировать их и поработать над аргументами. Знаете, юристы иногда опираются на аналогии: если бы рассматривалось уголовное или гражданское дело, поспешное поведение суда демонстрировало бы очевидную предвзятость. Сейчас рассматривается дисциплинарное дело судьи, и непонятно, к чему так спешат, — подытожил Кирьянов.