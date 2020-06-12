Поклонская ответила на заявление о «старородках»

Екатерина Лахова в интервью радио «Говорит Москва» высказалась по поводу, как она считает, неготовности школьного образования к формированию у детей правильно образа семьи, и назвала женщин, которые заводят детей после 30 лет, «старородками».

«Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к 30 годам мы считаем их старородками».

«Ей самой не мешало бы повторить курс по духовному воспитанию, а женщины сами решат, во сколько им рожать».

Также Поклонская сказала, что она никогда не будет использовать слово «старородки», потому что оно оскорбительно звучит по отношению к женщинам.