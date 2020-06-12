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Поклонская сочла оскорбительным слово «старородки» 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
Поклонская ответила на заявление о «старородках»
Фото: ТАСС
Екатерина Лахова в интервью радио «Говорит Москва» высказалась по поводу, как она считает, неготовности школьного образования к формированию у детей правильно образа семьи, и назвала женщин, которые заводят детей после 30 лет, «старородками».
«Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к 30 годам мы считаем их старородками».
Эти слова возмутили заместителя председателя комитета ГД по международным делам Наталью Поклонскую. Отвечая на вопросы журналистов радиостанции «Говорит Москва», посоветовала ей самой обратить внимание на курс духовного воспитания. А женщины уж разберутся, когда им рожать детей.
«Ей самой не мешало бы повторить курс по духовному воспитанию, а женщины сами решат, во сколько им рожать».
Также Поклонская сказала, что она никогда не будет использовать слово «старородки», потому что оно оскорбительно звучит по отношению к женщинам.
Как сообщал «Рамблер», депутат государственной думы РФ Наталья Поклонская выступила с резким заявлением о нарушениях со стороны Киева базовых прав крымчан.
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Общество , Наталья Поклонская , Екатерина Лахова , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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