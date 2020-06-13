Названы «коронавирусные» регионы России 

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Статистику на 13 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коэффициент распространения коронавируса в стране третий день держится на уровне 0,98.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 114 летальных исходов. Выздоровел 5271 человек. Из всех пациентов 34,1% не имели клинических симптомов болезни.

С момента пандемии проведено более 14,5 млн тестов. Выявлено 520 129 случаев коронавируса. Вылечился 274 641 человек. Зарегистрировано 6 829 летальных исходов.