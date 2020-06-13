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Названы «коронавирусные» регионы России 

Майк Габриелян и ещё 44 11 минут назад
В России за последние сутки выявили 8706 новых случаев коронавируса. Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (1493), Московской области (725), Петербурге (262), Свердловской области (245), Воронежской области (228). Меньше всего новых случаев в Севастополе (2) и Ненецком АО (0).
Статистику на 13 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«Вторая волна неизбежна»
Коэффициент распространения коронавируса в стране третий день держится на уровне 0,98.
За прошедшие сутки в России зафиксировано 114 летальных исходов. Выздоровел 5271 человек. Из всех пациентов 34,1% не имели клинических симптомов болезни.
С момента пандемии проведено более 14,5 млн тестов. Выявлено 520 129 случаев коронавируса. Вылечился 274 641 человек. Зарегистрировано 6 829 летальных исходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что японский инфекционист назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19.
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Общество , Видео , Новости Москвы , Воронежская Область , Московская область , Санкт-Петербург , Свердловская Область , Севастополь
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