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Названы преимущества пожилых россиян перед молодежью после пандемии 

Lenta.ru 15 минут назад
Названы преимущества пожилых перед молодежью после пандемии
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Пожилые россияне могут и должны быть востребованы после пандемии коронавируса благодаря преимуществам перед молодежью, считает президент Геронтологического общества при РАН, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Анисимов. Об этом он сказал в интервью «Росбалту».
«В отличие от молодежи, специалисты старшего возраста обладают опытом и знаниями, которые позволяют им быть инициаторами и руководителями различных проектов», — отметил Анисимов.
По мнению геронтолога, чем дольше российские пенсионеры будут задействованы в работе, тем успешнее будут развиваться наука и технологии. «Знаю немало людей, которые активно работают, хотя им уже за 80. Есть такие ученые и у нас в институте», — добавил профессор.
Анисимов также привел в пример практику в Германии, где ученых по достижении 65 лет отправляют на пенсию, но оставляют ему кабинет, лаборантов и технику, благодаря чему он может быть полноценным консультантом на кафедре или в НИИ. «И чем дольше человек трудится, тем дольше живет. В этом смысле старения нет: пока мы работаем, мы духом молоды», — резюмировал ученый.
Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что благодаря ограничениям, введенным в рамках борьбы с коронавирусом, многие россияне осознают, что могут работать удаленно. По его словам, в результате люди будут тратить меньше времени на поездки в офис и смогут более конструктивно выстраивать свой рабочий процесс.
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Общество , Александр Кононов , Владимир Анисимов , РАН , Росбалт
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