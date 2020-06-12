Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какой праздник 12 июня 

Мария Иванова 1 час назад
Какой праздник 12 июня
Фото: ТАСС
В пятницу, 12 июня, отмечаются День России и День влюбленных в Бразилии. В этот день родился 41-й президент США Джордж Буш-старший и умер российский поэт Булат Окуджава.
Накануне, 11 июня, как писал «Рамблер», отмечались Общероссийский день рассеянного склероза и День первого короля Гавайев.
В православии 12 июня — начало Апостольского поста и память князя Александра Невского.
12 июня была образована Австро-Венгерская империя (1867 год), первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами поднялся в воздух (1909), в Якутии открыли первое крупное алмазное месторождение (1955), Борис Ельцин стал президентом РСФСР (1991), жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу названия Санкт-Петербург (1991).
12 июня родились один из основателей династии Ротшильдов Амшель Ротшильд (1773 год), основатель журналов «Огонек» и «Крокодил» Михаил Кольцов (1898), американский банкир Дэвид Рокфеллер (1915), 41-й президент США Джордж Буш-старший (1924), клоун Вячеслав Полунин (1950), журналист Алексей Пивоваров (1974), бразильская супермодель Адриана Лима (1981).
12 июня скончались русский поэт, революционер Николай Огарев (1877 год), советский военачальник Михаил Тухачевский (1937), поэт Булат Окуджава (1997), обладатель «Оскара», американский актер Грегори Пек (2003).
Видео дня. Джигану вернули брови, а Тимати припомнили «Москву»
Комментарии
Общество , Александр Невский , Михаил Кольцов , БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , Михаил Тухачевский , Булат Окуджава , Борис Ельцин , Амшель Ротшильд , Дэвид Рокфеллер , Николай Огарев , Вячеслав Полунин , Грегори Пек , Алексей Пивоваров , Бразилия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
Садальский прокомментировал ДТП с Ефремовым
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
«MH17 сбили намеренно»
«MH17 сбили намеренно»
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
«Его нельзя сажать в тюрьму»: За Ефремова вступились
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение