Какой праздник 12 июня 

В пятницу, 12 июня, отмечаются День России и День влюбленных в Бразилии. В этот день родился 41-й президент США Джордж Буш-старший и умер российский поэт Булат Окуджава.
Накануне, 11 июня, как писал «Рамблер», отмечались Общероссийский день рассеянного склероза и День первого короля Гавайев.
В православии 12 июня — начало Апостольского поста и память князя Александра Невского.
12 июня была образована Австро-Венгерская империя (1867 год), первый аэроплан с пилотом и двумя пассажирами поднялся в воздух (1909), в Якутии открыли первое крупное алмазное месторождение (1955), Борис Ельцин стал президентом РСФСР (1991), жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу названия Санкт-Петербург (1991).
12 июня родились один из основателей династии Ротшильдов Амшель Ротшильд (1773 год), основатель журналов «Огонек» и «Крокодил» Михаил Кольцов (1898), американский банкир Дэвид Рокфеллер (1915), 41-й президент США Джордж Буш-старший (1924), клоун Вячеслав Полунин (1950), журналист Алексей Пивоваров (1974), бразильская супермодель Адриана Лима (1981).
12 июня скончались русский поэт, революционер Николай Огарев (1877 год), советский военачальник Михаил Тухачевский (1937), поэт Булат Окуджава (1997), обладатель «Оскара», американский актер Грегори Пек (2003).