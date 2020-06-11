Страна празднует День России

Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который успел сменить имя и повысить свою популярность среди россиян. Речь, конечно, о празднике под названием День России или, как он назывался до 2002 года, День принятия Декларации о государственном суверенитете.

Литва, Латвия, Азербайджан и С конца 1980-х годов, когда Советский Союз переживал политический кризис, союзные республики провозглашали верховенство своих законов над всесоюзными. Фактически это означало независимость от СССР. В числе первых были Эстония Грузия . А 12 июня 1990 года свою независимость от СССР как субъект международного права провозгласила и Россия, носившая имя Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Кстати, Российской Федерацией страна стала только 25 декабря 1991 года.

Спустя ровно год 12 июня состоялись первые выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин , а с 1994 года 12 июня получило статус государственного праздника под названием День принятия декларации о государственном суверенитете. Долгое время праздник не находил понимания у россиян: одни не могли запомнить сложное название, другие удивлялись провозглашению Россией независимости от самой себя, ставя знак равенства между Россией и всем СССР. На самом деле принятием декларации о государственном суверенитете Россия заявила о приоритете собственной конституции над законами СССР, который продолжал существовать еще полтора года.

Новое, понятное и гордое название праздник получил 1 февраля 2002 года, когда вместе с вступлением в силу нового Трудового кодекса он был переименован в День России. Как показали опросы, проведенные в 2018 году, понимание и одобрение праздника выросло с 63% в 90-е до 84% в наше время. В немалой степени этому способствовало его переименование.

Ежегодно День России отмечают всей страной. Причем отмечают не только народными гуляниями и концертами, но и необычными рекордами и достижениями, приуроченными к празднику. Так в прошлом году на Дворцовой площади Санкт-Петербурга более 500 музыкантов исполнили на духовых инструментах «Полёт шмеля» композитора Николая Римского-Корсакова , установив тем самым мировой рекорд. А в 2018 году в Москве на Поклонной горе в День России прошло рекордное чаепитие — гости выпили около 11 728 стаканов чая. Случаются и забавные рекорды: в этом году производители минеральной воды подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса о регистрации самой большой в мире матрешки, составленной из пластиковых бутылок. Матрешку выложат из 200 тысяч бутылок минералки, а завершить её постройку планируют как раз к 12 июня.

В этом году пройдут сразу несколько всероссийских флешмобов и акций — вы сможете либо встретиться с друзьями и тепло отметить праздник, либо сохранить социальную дистанцию, оставшись дома, но всё равно выразить свою любовь к России.