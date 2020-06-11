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Россияне не верят в раскаяние Ефремова 

Лера Букина 53 минуты назад
Россияне не верят в раскаяние Ефремова
Фото: Рамблер
56% россиян, принявших участие в социологическом исследовании Аналитической службы Рамблера, считают, что актер Михаил Ефремов не осознает на 100% свою вину после произошедшей 8 июня аварии. По их мнению, об этом свидетельствует тот факт, что ранее актер уже был фигурантом скандальных ситуаций.
«Он не похож на того, кто мог бы жалеть о своих плохих поступках, ведь ситуации повторяются вновь и вновь», — ответили они.
30% проголосовавших уверены в том, что Ефремов полностью осознает свою вину.
«По его поведению видно, что он сильно страдает», — подчеркнули участники.
14% россиян предполагают, что актер находится в состоянии шока и стресса. Пока, по их словам, рано делать выводы.
В опросе приняли участие 12839 человек.
Ирина Стерхова, супруга водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, отреагировала на предложение о помощи от актера Михаила Ефремова. Ее слова передает «Вечерняя Москва».
«А оживить не обещал?», — спросила она в ответ на информацию о том, что Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье Захарова.
По словам Стерховой, никто из представителей актера с ней не связывался и не выразил соболезнования.
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Комментарии 2
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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