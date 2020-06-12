Ничуть не умаляя его вины в случившейся трагедии, она обратилась к публике с просьбой остановить шквал нападок на актера.

Ренате, по ее словам, приходилось прочувствовать буллинг на собственной шкур, и она прекрасно знает, насколько трудно с этим справиться.

«Вас когда-нибудь травили? Меня — да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства …когда именно травят и добивают упавшего …да, я про Михаила Ефремова — это драма для всех сторон — с ним тоже случилось горе — да, я про Милосердие», — написала она в микроблоге.

Литвинову поддержала Ксения Собчак . Как оказалось, детство и юность светской львицы в этом плане также были неблагополучными.