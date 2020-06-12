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«Травят и добивают»: Литвинова заступилась за Ефремова 

Ирина Лебедева и ещё 8 13 минут назад
Рената Литвинова выступила в защиту Михаила Ефремова.
Ничуть не умаляя его вины в случившейся трагедии, она обратилась к публике с просьбой остановить шквал нападок на актера.
Ренате, по ее словам, приходилось прочувствовать буллинг на собственной шкур, и она прекрасно знает, насколько трудно с этим справиться.
«Вас когда-нибудь травили? Меня — да, и много раз. Я знаю, что это такое с самого детства …когда именно травят и добивают упавшего …да, я про Михаила Ефремова — это драма для всех сторон — с ним тоже случилось горе — да, я про Милосердие», — написала она в микроблоге.
Литвинову поддержала Ксения Собчак. Как оказалось, детство и юность светской львицы в этом плане также были неблагополучными.
«Я с детства жила с заказухами против всей моей семьи, и ненавижу когда «семеро на одного». Отвратительно», — возмущается Собчак.
Как ранее писал «Рамблер», Литвинова — крестная мать 19-летней дочери Ефремова Анны Марии.
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Общество , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Рената Литвинова
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