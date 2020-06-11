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Семья Глеба Пьяных заставила ведущего изолироваться во время пандемии 

News.ru и ещё 1 41 минуту назад
Семья Пьяных заставила ведущего изолироваться
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Бывший телеведущий Глеб Пьяных в разговоре с журналистами рассказал, как в конце марта семья мужчины заставила его самоизолироваться после появления симптомов коронавируса.
Несколько дней подряд экс-сотрудник телеканала НТВ чувствовал себя не очень хорошо. Однако ни кашля, ни насморка у него не было. Пьяных поехал сдавать тест на коронавирус в Красногорск, где у входа в лабораторию увидел толпу нездорового вида людей. Внутрь пускали по одному, рассказал ведущий, все вокруг кашляли и ходили в масках. Журналист стал выяснять, по какому принципу делаются результаты тестов. Ответ его не устроил.
После этого у Пьяных два дня кряду держалась температура выше 37 градусов, мужчина ощущал постоянную слабость. Он признался, что сам бы никогда не пошёл к специалистам, но семья буквально «выгнала его из дома».
Чтобы родственники не нервничали, изолировался на несколько дней на третьем этаже дачи. Ел тоже не за общим столом, а у себя наверху. Но в целом без фанатизма — выходил на улицу, гулял по полям-лугам, — приводитслова Пьяных портал Starhit.
Как ранее писал NEWS.ru, в России после окончания пандемии произойдёт всплеск разводов. Такое мнение высказалтелеведущий Лев Новожёнов.
По его словам, люди не могут всё время находиться на глазах друг у друга. А сейчас россиянам приходится сидеть дома, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции. Это непереносимое испытание.
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Комментарии
Общество , Глеб Пьяных , Лев Новоженов , StarHit , НТВ , Красногорск
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