Семья Пьяных заставила ведущего изолироваться

Бывший телеведущий Глеб Пьяных в разговоре с журналистами рассказал, как в конце марта семья мужчины заставила его самоизолироваться после появления симптомов коронавируса.

Несколько дней подряд экс-сотрудник телеканала НТВ чувствовал себя не очень хорошо. Однако ни кашля, ни насморка у него не было. Пьяных поехал сдавать тест на коронавирус в Красногорск , где у входа в лабораторию увидел толпу нездорового вида людей. Внутрь пускали по одному, рассказал ведущий, все вокруг кашляли и ходили в масках. Журналист стал выяснять, по какому принципу делаются результаты тестов. Ответ его не устроил.

После этого у Пьяных два дня кряду держалась температура выше 37 градусов, мужчина ощущал постоянную слабость. Он признался, что сам бы никогда не пошёл к специалистам, но семья буквально «выгнала его из дома».

Чтобы родственники не нервничали, изолировался на несколько дней на третьем этаже дачи. Ел тоже не за общим столом, а у себя наверху. Но в целом без фанатизма — выходил на улицу, гулял по полям-лугам, — приводитслова Пьяных портал Starhit.

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По его словам, люди не могут всё время находиться на глазах друг у друга. А сейчас россиянам приходится сидеть дома, чтобы сократить распространение коронавирусной инфекции. Это непереносимое испытание.