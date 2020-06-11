Ефремов вышел в Сеть

Актер Михаил Ефремов мог нарушить условия домашнего ареста — зарегистрироваться в мессенджере «Телеграм». Об этом сообщает издание «360».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Скриншот

Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Актер был отправлен под домашний арест. Сегодня он мог нарушить его условия — воспользоваться интернетом. «360» опубликовало снимок экрана смартфона, на котором сказано, что Ефремов теперь в телеграме.

«Пока непонятно, сам ли Ефремов завел себе аккаунт или это сделал с его номера кто-то другой», — отмечает издание.