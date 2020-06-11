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Ефремов нарушил условия ареста 

Артём Кульша и ещё 4 21 минуту назад
Ефремов вышел в Сеть
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов мог нарушить условия домашнего ареста — зарегистрироваться в мессенджере «Телеграм». Об этом сообщает издание «360».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Скриншот
Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Актер был отправлен под домашний арест. Сегодня он мог нарушить его условия — воспользоваться интернетом. «360» опубликовало снимок экрана смартфона, на котором сказано, что Ефремов теперь в телеграме.
«Пока непонятно, сам ли Ефремов завел себе аккаунт или это сделал с его номера кто-то другой», — отмечает издание.
Позавчера депутат Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что Ефремов должен быть заключен под стражу, потому что может сбежать из-под домашнего ареста за границу при помощи друзей.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Владимир Жириновский , Госдума
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