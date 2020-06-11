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«Не хочу выигрывать»: «звездный» адвокат отказал Ефремову 

Павел Тиунов 46 минут назад
«Не хочу выигрывать»: «звездный» адвокат отказал Ефремову
Фото: ТАСС
Адвокат Александр Добровинский, известный своим сотрудничеством со звездами отечественного шоу-бизнеса и знаменитыми спортсменами, отказался защищать Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потому что не хочет выигрывать для артиста этот процесс. О своей позиции юрист заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».
Михаил Ефремов, как сообщал «Рамблер», стал участником громкого ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Управляя автомобилем в пьяном виде, актер пересек «двойную сплошную» и лоб в лоб столкнулся со встречной машиной, водитель которой погиб. В крови Ефремова также были найдены остаточные следы употребления наркотиков. Возбуждено два уголовных дела. На время расследования артиста отправили под домашний арест.
Добровинский подчеркнул, что он сталкивался с подобными делами и знает, как их выигрывать. Но защищать Ефремова ему не позволяют личные убеждения и принципы.
Александр Добровинский участвовал в бракоразводных процессах Андрея Аршавина и Александра Кержакова на стороне футболистов, а также защищал Филиппа Киркорова в споре о плагиате.
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Общество , Филипп Киркоров , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Андрей Аршавин , Александр Кержаков , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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