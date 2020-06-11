«Не хочу выигрывать»: «звездный» адвокат отказал Ефремову 

Адвокат Александр Добровинский , известный своим сотрудничеством со звездами отечественного шоу-бизнеса и знаменитыми спортсменами, отказался защищать Михаила Ефремова , устроившего смертельное ДТП в центре Москвы , потому что не хочет выигрывать для артиста этот процесс. О своей позиции юрист заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

Михаил Ефремов, как сообщал «Рамблер», стал участником громкого ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Управляя автомобилем в пьяном виде, актер пересек «двойную сплошную» и лоб в лоб столкнулся со встречной машиной, водитель которой погиб. В крови Ефремова также были найдены остаточные следы употребления наркотиков. Возбуждено два уголовных дела. На время расследования артиста отправили под домашний арест.

Добровинский подчеркнул, что он сталкивался с подобными делами и знает, как их выигрывать. Но защищать Ефремова ему не позволяют личные убеждения и принципы.