В российских аптеках существенно упал спрос на маски 

В России отмечается значительное падение спроса на медицинские маски в аптечных учреждениях. Об этом заявила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.
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По её словам, этот показатель по сравнению с апрелем 2020 года снизился на 50−70%.
«Спрос по сравнению с апрелем упал на 70%, в отдельных аптечных организациях — где-то наполовину», — приводит ТАСС слова Игнатьевой.
Такое ощутимое падение на маски в аптеках директор РААС объяснила тем, что на данный момент возможность приобрести эти средства защиты появилась и во всех торговых организациях.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпромторге заявили, что производство медицинских масок вырастет в России в июле почти на 70% относительно текущих объёмов производства. Так, на сегодняшний день выпускается 6,5 млн штук в сутки. В июле суточное производство превысит 11 млн штук.
Добавим, что в конце мая заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщал, что недостатка в масках в России нет.