Пока вы спали: решена судьба тарифов ЖКХ 

Чиновники призвали отказаться от заморозки тарифов ЖКХ

Ведомства и отраслевое сообщество выступили против идеи заморозить коммунальные тарифы в условиях кризиса, отказавшись от их индексации с 1 июля. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, представитель Минстроя отметил, что из-за моратория на рост тарифов только система водоснабжения не досчитается 300 млрд руб. А в Федеральной антимонопольной службе пояснили, что идея заморозки «прямо противоречит поручению президента о моратории на ухудшение условий работы ресурсоснабжающих организаций».

Участники рынка ЖКХ предложили не замораживать индексацию в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а увеличить адресную помощь населению.

Республиканцы предложили признать Россию «спонсором терроризма»

Республиканская партия в Конгрессе США представила доклад, в котором рекомендовала серьезно ужесточить санкции в отношении России, в частности признать ее страной, спонсирующей терроризм. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению авторов доклада, Россия угрожает США, утверждает себя в качестве мировой державы и хочет «подорвать мировой порядок». При этом республиканцы обвинили Россию в поддержке ряда террористических группировок, в том числе движения «Талибан» , и предложили внести ее в список «стран — спонсоров терроризма».

Также в докладе содержатся предложения ввести санкции для компаний, поддерживающих российские нефтегазовые проекты, санкции против российского госдолга, включить Внешэкономбанк в список санкций Минфина США и исключить Россию из межбанковской системы SWIFT.

Также предложено ввести ограничения против «руководителей российской пропаганды» и «связанных с Кремлем олигархов», в том числе грузинского предпринимателя Бидзины Иванишвили и украинца Виктора Медведчука

В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/9sx4QzfMye— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 10, 2020 Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан связал данные о смертности от коронавируса в России с большим числом проведенных тестов. Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

Райан назвал «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем в других странах. Однако он напомнил, что Россией было проведено много тестов на наличие инфекции.

«Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность», — пояснил представитель ВОЗ.

Родственники погибшего в ДТП отказались от переговоров с Ефремовым

«Они ждали два дня, надеясь, что господин Ефремов хотя бы извинится перед ними, но даже этого не произошло. Поэтому принято решение, что никаких переговоров о компенсации не будет идти», — пояснил адвокат, отметив, что полностью одобряет это.

Падение экспорта в Россию привело к потере Украиной $13 млрд в год

В сумму 13 млрд долларов оцениваются потери Киева только за 2019 год от падения экспорта в Россию. Всего с момента резкого ухудшения отношений между странами в 2014 году украинские поставки в Россию упали в пять раз, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад аналитиков Черноморского банка торговли и развития.

В документе отмечается, что Россия сейчас занимает третье место в экспортном направлении Украины после Китая и Польши.

При этом ранее это место было первым и от нарушения экспортно-импортных цепочек обе страны недополучили $26 млрд только в прошлом году.