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Новый документ разработали из-за ситуации с коронавирусом. Он распространяется только на выпускников 2020 года.

Выпускников, которые решат получить среднее профессиональное образование, смогут зачислить в училища по результатам из аттестата.

Выпускники, желающие поступить в вузы, будут сдавать ЕГЭ. Школы помогут им дистанционно подготовиться к экзамену.

Как сообщал «Рамблер», основный период ЕГЭ придется на 3-23 июля. Выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в июле по уважительной причине, сделают это в августе.

Подать заявление на поступление в вуз можно будет с 20 июня без предоставления результатов ЕГЭ.