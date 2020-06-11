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В ВУЗ без ЕГЭ: школьники получат аттестаты без экзаменов 

Мария Иванова и ещё 9 49 минут назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее девятиклассникам и одиннадцатиклассникам получить аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Новый документ разработали из-за ситуации с коронавирусом. Он распространяется только на выпускников 2020 года.
Выпускников, которые решат получить среднее профессиональное образование, смогут зачислить в училища по результатам из аттестата.
Выпускники, желающие поступить в вузы, будут сдавать ЕГЭ. Школы помогут им дистанционно подготовиться к экзамену.
Как сообщал «Рамблер», основный период ЕГЭ придется на 3-23 июля. Выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в июле по уважительной причине, сделают это в августе.
Подать заявление на поступление в вуз можно будет с 20 июня без предоставления результатов ЕГЭ.
Общество , Видео , Образование , Михаил Мишустин
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