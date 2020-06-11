Какой праздник 11 июня 

В четверг, 11 июня, отмечаются Общероссийский день рассеянного склероза и День первого короля Гавайев. В этот день родился французский океанограф Жак Ив Кусто и умер советский психолог Лев Выготский.
Накануне, 10 июня, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день модерна, Международный день геральдики и день сотрудников пресс-служб МВД России.
В православии 11 июня — память память икон Божией Матери «Споручница грешных» и «Недремлющее Око».
11 июня Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф (1770 год), открылась первая глазная больница в Москве (1826), вышли «Мертвые души» Николая Гоголя (1842), музыканты The Beatles получили орден Британской империи (1965), в вагоне на станции метро «Тульская» произошел теракт (1996).
11 июня родились литературный критик, философ Виссарион Белинский (1811 год), французский океанограф Жак Ив Кусто (1910), актер Олег Видов (1943), британский актер Хью Лори (1959), исполнитель роли Тириона из «Игры престолов» Питер Динклэйдж (1969), пианист-виртуоз Денис Мацуев (1975), бразильский футболист Вагнер Лав (1984), американский актер Шайа Лабаф (1986).
11 июня скончались советский психолог Лев Выготский (1934 год), председатель российского Временного правительства Александр Керенский (1970), «король вестерна» Джон Уэйн (1979), кубинский боксер-чемпион Теофило Стивенсон (2012).