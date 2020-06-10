«Смотрела вчера "День выборов 2", где пьяный Ефремов рассекает на тачке, открыла новости и онемела. Сон в руку, только со смертельным исходом», — написала она в Facebook.

Писательница пожелала родным погибшего в ДТП Сергея Захарова добиться для Михаила Ефремова тюремного заключения, чтобы происшествие не стало «очередной замятой смертью от мажорных колес».

По мнению Арбатовой, «сейчас начнется покупание родни погибшего парня, давление на них, закос под психа, всхлипы и письма в защиту убийцы», хотя всем известно, что Ефремов «работает пьяный, отдыхает пьяный, ездит пьяный».

Как сообщал «Рамблер», 9 июня Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. 8 июня актер устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артиста заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.