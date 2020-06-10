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«Работает пьяный, отдыхает пьяный, ездит пьяный»: Арбатова о Ефремове 

Вероника Полынина 29 минут назад
«Работает пьяный, отдыхает пьяный, ездит пьяный»
Фото: Википедия
Писательница Мария Арбатова прокомментировала ДТП со смертельным исходом, устроенное актером Михаилом Ефремовым.
«Смотрела вчера "День выборов 2", где пьяный Ефремов рассекает на тачке, открыла новости и онемела. Сон в руку, только со смертельным исходом», — написала она в Facebook.
Писательница пожелала родным погибшего в ДТП Сергея Захарова добиться для Михаила Ефремова тюремного заключения, чтобы происшествие не стало «очередной замятой смертью от мажорных колес».
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По мнению Арбатовой, «сейчас начнется покупание родни погибшего парня, давление на них, закос под психа, всхлипы и письма в защиту убийцы», хотя всем известно, что Ефремов «работает пьяный, отдыхает пьяный, ездит пьяный».
Как сообщал «Рамблер», 9 июня Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. 8 июня актер устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артиста заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мария Арбатова
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