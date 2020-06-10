Словами Латыниной о COVID заинтересовались следователи

Пресненский следственный отдел начал проверку в отношении обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной , сообщается на сайте издания. Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.

В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей». В нем медики из Нижнекамска республика Татарстан ) жаловались на тяжелые условия труда и нехватку средств защиты. Также речь шла о том, что в городе в марте было 1,3 тысячи пациентов с двусторонней пневмонией, при этом тестов на коронавирус не проводили.

Следователи обратились к «Эху» с просьбой «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной в отдел для дачи объяснений. Также правоохранительные органы заинтересовались адресом, по которому журналистка соблюдала режим самоизоляции. Адвокат обозревателя настаивает на том, что в озвученной информации нет ложных данных.