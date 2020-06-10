Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Словами Латыниной о COVID заинтересовались следователи
Фото: ТАСС
Пресненский следственный отдел начал проверку в отношении обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной, сообщается на сайте издания. Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
В программе «Код доступа» Латынина зачитала письмо, полученное от профсоюза «Альянс врачей». В нем медики из Нижнекамска (республика Татарстан) жаловались на тяжелые условия труда и нехватку средств защиты. Также речь шла о том, что в городе в марте было 1,3 тысячи пациентов с двусторонней пневмонией, при этом тестов на коронавирус не проводили.
Следователи обратились к «Эху» с просьбой «оказать содействие в обеспечении явки» Латыниной в отдел для дачи объяснений. Также правоохранительные органы заинтересовались адресом, по которому журналистка соблюдала режим самоизоляции. Адвокат обозревателя настаивает на том, что в озвученной информации нет ложных данных.
В апреле «Новая газета» удалила статью о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Генеральной прокуратуры. В тексте автор Елена Милашина сообщила о том, что чеченским врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за выход из дома во время режима самоизоляции. После публикации материала глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал работу журналистов и заявил, что предоставленная читателям информация о коронавирусе в регионе недостоверна.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Последние новости
Кремль ответил на слова Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России Кремль ответил на слова Лукашенко о борьбе за власть за счет олигархов из России Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве Собянин назвал срок отмены всех ограничений в Москве ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Юлия Латынина , Генпрокуратура РФ , МВД , Эхо Москвы , Нижнекамск , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение