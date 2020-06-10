Вернуться к жизни: что такое «респираторный этикет»

После отмены большинства карантинных мероприятий в Москве, жителям столицы не стоит расслабляться, считают в ВОЗ. Гражданам необходимо продолжать самостоятельно придерживаться санитарных норм, в частности не забывать о «респираторном этикете» — прикрывать рот и нос при кашле и чихании, а также соблюдать дистанцию в общественных местах. Врачи объяснили «Газете.Ru», как москвичам вернуться к прежней жизни, сохранив здоровье.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович обратилась к москвичам с просьбой соблюдать «респираторный этикет» и необходимые санитарные нормы, несмотря на снятие ряда ограничительных мер. По ее словам, теперь дальнейшее развитие эпидемии в стране будет зависеть от поведения людей.

«Снижение заболеваемости и числа новых случаев коронавируса происходит не благодаря естественному пути развития эпидемии, а благодаря применению жестких мер общественного здравоохранения, принятых странами для прекращения местной передачи вируса и благодаря ответственным людям, которые соблюдают эти меры, и мы прекрасно понимаем, насколько это сложно», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Вуйнович убеждена, что в Москве нужно продолжать выявлять больных COVID-19, проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить зараженных, отслеживать их контакты, не забывать о защите здоровья медиков, а также готовиться к вероятной новой вспышке эпидемии.

По ее словам, меры московских властей , которые принимались с самого начала вспышки коронавирусной инфекции, были верными и позволили сгладить эпидемическую кривую. Тем не менее, останавливаться на этом не стоит.

Как пояснила «Газете.Ru», врач-инфекционист Екатерина Степанова , «респираторный этикет», которого призвала придерживаться Мелита Вуйнович, — далеко не новое понятие, и прибегать к его правилам следует всегда, а не только во время пандемии.

«Оно означает, что когда вы кашляете или чихаете в общественном месте, вы должны сделать все, чтобы не заразить других», — сказала медик.

Так, при кашле или чихании следует всегда пользоваться платком. «И лучше, чтобы он был одноразовый», — подчеркнула Степанова, добавив, что если платка нет, то необходимо прикрыть нос и рот локтем или рукавом.

«Но ни в коем случае нельзя использовать для этого руки, потому что таким образом вы их загрязните и продолжите разносить вирус — потрогаете глаза, потрогаете нос, и все это вернется к вам либо попадет в организм другого человека», — отметила инфекционист.

Кроме того, пренебрегая данными простыми правилами, пациент может усилить собственное заражение и продлить свою болезнь, заявила Степанова.

«Также по-прежнему необходимо соблюдать гигиенические мероприятия. Например, регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками», — рассказала «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер.

Нельзя забывать и о соблюдении безопасной дистанции в общественных местах. «Чем дальше отойдете, тем лучше», — подчеркнула Екатерина Степанова, сославшись на канадское исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, согласно которому риски заразиться COVID-19 при несоблюдении метровой дистанции с другими людьми равняются 12,8%.

Тем не менее инфекционист считает, что в современной ситуации данных мер профилактики недостаточно.

«Дело в том, что именно COVID-19 часто протекает без каких-либо симптомов и получается, что даже если человек не кашляет и не чихает, он все равно может становиться источником инфекции», — пояснила она.

По ее словам, при этих обстоятельствах важнейшим правилом, необходимым для предотвращения новой вспышки коронавируса в Москве, является ношение защитной маски. Так, по результатам исследования, проведенного в Канаде, если человек отказывается носить маску, вероятность его заражения COVID-19 повышается до 17,4%, заметила Степанова.

«Ношение пресловутых масок должно остаться с москвичами еще очень надолго», — сказала врач «Газете.Ru».

Кроме того, жителям столицы могут помочь и очки (в том числе и солнцезащитные) — по информации канадских ученых, их использование снижает риски заражения коронавирусной инфекцией примерно на 11%.

В свою очередь терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев сообщил «Газете.Ru», что пользоваться средствами защиты нужно правильно, иначе от них будет больше вреда, нежели пользы.

«Если человек чихнул в маску, нужно обработать ее и руки антисептиком, прежде чем прикасаться к поверхностям в общественном транспорте. Кроме того, менять маски нужно каждые два часа, а многоразовые — стирать два раза в день», — напомнил врач.

При этом он подчеркнул, что даже в маске и очках дотрагиваться до лица не стоит.

Определенные правила необходимо соблюдать и на работе, заявила иммунолог Мария Польнер.

«Так, при плохом самочувствии, повышении температуры не стоит «геройствовать» оставаясь на рабочем месте и перенося все симптомы на ногах, надо помнить, что таким образом можно подвергнуть риску заражения большое количество людей», — отметила она.

«Безусловно, если человек заболел, он должен взять больничный лист. Но даже если он и не работает, но заметил у себя признаки ОРВИ — насморк, кашель, першение в горле — он должен оставаться дома и вызвать врача, который поставит диагноз», — подтвердил ее слова Лаврищев.

Он также упомянул, что несмотря на снятие большинства карантинных мероприятий, на улицах до сих пор дежурит полиция и специальные отряды дружины — если выйти на прогулку с подтвержденным диагнозом COVID-19 или ОРВИ можно по-прежнему получить штраф в размере от 15 до 45 тыс. рублей.

Напомним, что для отслеживания подобных нарушений используется приложение «Социальный мониторинг» — с его помощью контролируются передвижения пациентов с инфекциями.

Кроме того, появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты все так же карается штрафом в размере 5 тыс. рублей. В то же время за нахождение без маски и перчаток в общественном месте придется заплатить 4 тыс. рублей.

И все же, по словам инфекциониста Степановой, сильно надеяться, что люди перестанут нарушать лишь из-за страха перед штрафами, не стоит.