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Сатирика Анатолия Трушкина похоронят на Митинском кладбище 

ТАСС и ещё 82 1 час назад
Названо место похорон Анатолия Трушкина
Фото: globallookpress.com
Писатель и юморист Анатолий Трушкин, который умер от коронавирусной инфекции в возрасте 78 лет, будет похоронен на Митинском кладбище в Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщил источник из окружения писателя.
"Похоронен будет на Митинском кладбище, но жена хотела бы, чтобы там не было скопления людей", — сказал он.
Друг семьи Лука Сафронов рассказал, что отпевание пройдет с 12:00 до 13:00.
"Прощание будет в 13:00, будет белый сквозной проход. Люди будут получать маску на входе, заходить в храм, у гроба оставлять цветы и уходить", — поделился друг семьи.
Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, где его семья была в эвакуации. В 1964 году Трушкин окончил Московский авиационно-технологический институт.
После окончания МАТИ несколько лет работал инженером. В 1974 году окончил Литературный институт. Его учителями были писатель Сергей Залыгин и драматург Виктор Розов.
С 1981 года сосредоточился на литературной деятельности. Его юмористические произведения читали со сцены Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Лауреат всесоюзных эстрадных конкурсов 1982 и 1986 годов. В начале 1980-х годов писал сценарии для сатирического киножурнала "Фитиль", затем начал сам выступать с эстрады со своими произведениями. В 1992-м и 2010-м годах был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной Газеты" ("Клуба 12 стульев"). В 2001 году стал лауреатом премии "Золотой Остап".
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Общество , Сергей Залыгин , Анатолий Трушкин , Михаил Евдокимов , Ефим Шифрин , Клара Новикова , Владимир Винокур , Ян Арлазоров , Роман Карцев , Виктор Розов , Литературная газета , ИТАР-ТАСС
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