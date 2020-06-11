Названо место похорон Анатолия Трушкина

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Писатель и юморист Анатолий Трушкин , который умер от коронавирусной инфекции в возрасте 78 лет, будет похоронен на Митинском кладбище в Московской области . Об этом ТАСС в среду сообщил источник из окружения писателя.

"Похоронен будет на Митинском кладбище, но жена хотела бы, чтобы там не было скопления людей", — сказал он.

Друг семьи Лука Сафронов рассказал, что отпевание пройдет с 12:00 до 13:00.

"Прощание будет в 13:00, будет белый сквозной проход. Люди будут получать маску на входе, заходить в храм, у гроба оставлять цветы и уходить", — поделился друг семьи.

Анатолий Трушкин родился 28 октября 1941 года в Челябинске, где его семья была в эвакуации. В 1964 году Трушкин окончил Московский авиационно-технологический институт.