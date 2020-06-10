Умер Анатолий Трушкин

78-летний Анатолий Трушкин , известный совместной работой с популярными российскими юмористами, скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash. Писатель-сатирик на протяжении месяца боролся с заболеванием.

Журналисты сообщают, что заболевание COVID-19 протекало у Трушкина в тяжёлой форме. Долгое время сатирик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку не мог самостоятельно дышать. 9 июня медики зафиксировали резкое ухудшение его состояния. Трушкин скончался.