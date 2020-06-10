Умер Анатолий Трушкин

78-летний Анатолий Трушкин, известный совместной работой с популярными российскими юмористами, скончался от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash. Писатель-сатирик на протяжении месяца боролся с заболеванием.
Журналисты сообщают, что заболевание COVID-19 протекало у Трушкина в тяжёлой форме. Долгое время сатирик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку не мог самостоятельно дышать. 9 июня медики зафиксировали резкое ухудшение его состояния. Трушкин скончался.
Анатолий Трушкин родился в 1941 году в Челябинске. Имел два высших образования: первое — техническое (окончил Московский авиационно-технологический институт), второе — гуманитарное (Литературный институт). В 70-е годы работал на Центральном телевидении в качестве редактора и сценариста. С 80-х годов занимался исключительно литературной деятельностью. Является автором юмористических произведений, с которыми выступали Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур, Михаил Евдокимов и другие.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался упруг актрисы Натальи Вавиловой, известной по роли Александры из советского фильма «Москва слезам не верит», режиссер Самвел Гаспаров. Сама артистка тем временем продолжается лечиться от COVID-19.