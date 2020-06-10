Определены сроки сохранения масочного режима в РФ

«Вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами», — сообщила она.

В этой связи Попова призвала россиян к осторожности до тех пор, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции, а именно носить маски в общественных местах, содержать в чистоте руки (мыть их, протирать санитайзером или носить перчатки) и предметы вокруг себя (стол, смартфон, дверные ручки, поручни и тому подобное), соблюдать правила посещения парикмахерских, кинотеатров, музеев и так далее.

«И главное — если у вас появились какие-то симптомы, такие, как кашель, заложенность при дыхании, температура повысилась, очень важно обратиться к врачу сразу же», — добавила глава Роспотребнадзора.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Попова назвала абсолютно очевидным тот факт, что однажды в мире произойдет новая пандемия, подобная пандемии коронавирусной инфекции.