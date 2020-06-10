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Решена судьба масочного режима 

Артём Кульша 15 минут назад
Определены сроки сохранения масочного режима в РФ
Фото: ТАСС
Масочный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, остается во всех регионах России. Об этом глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заявила «Комсомольской правде».
«Вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами», — сообщила она.
В этой связи Попова призвала россиян к осторожности до тех пор, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции, а именно носить маски в общественных местах, содержать в чистоте руки (мыть их, протирать санитайзером или носить перчатки) и предметы вокруг себя (стол, смартфон, дверные ручки, поручни и тому подобное), соблюдать правила посещения парикмахерских, кинотеатров, музеев и так далее.
«И главное — если у вас появились какие-то симптомы, такие, как кашель, заложенность при дыхании, температура повысилась, очень важно обратиться к врачу сразу же», — добавила глава Роспотребнадзора.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Попова назвала абсолютно очевидным тот факт, что однажды в мире произойдет новая пандемия, подобная пандемии коронавирусной инфекции.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , Комсомольская правда
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