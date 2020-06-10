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Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России 

Lenta.ru и ещё 2 22 минуты назад
Масочный режим сохраняется по всей стране. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим. Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад», — сказала она.
Попова отметила, что россияне должны быть осторожными все то время, пока не создана вакцина от вируса. Она порекомендовала носить перчатки, чаще мыть руки, держать чистыми все предметы вокруг себя, а также соблюдать правила посещений любых общественных мест, а также обращаться к врачам при малейшем недомогании.
9 июня депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил снятие ограничений в Москве и призвал ужесточить перчаточный и масочный режим. Он счел правильным решение постепенно отменять все запреты, введенные из-за коронавируса, объяснив, что «время пришло». Тем не менее бывший главный санитарный врач России предостерег граждан из группы риска от быстрого выхода из самоизоляции.
Ранее заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов говорил, что после эпидемии ношение маски войдет у россиян в привычку. Особенно часто можно будет встретить людей в масках можно будет в сезон гриппа и других вирусных инфекций, уточнил он.
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Общество , Видео , Масочный режим , Анна Попова , Александр Семенов , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , Комсомольская правда
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