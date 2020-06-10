Какой праздник 10 июня 

В среду, 10 июня, отмечаются Всемирный день модерна, Международный день геральдики и день сотрудников пресс-служб МВД России. В этот день родилась певица МакSим и скончался Александр Македонский.
Накануне, 9 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день аккредитации и День южноамериканского футбола.
В православии 10 июня — память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского и память святителя Игнатия Ростовского, епископа.
10 июня первые обвиненные в колдовстве женщины были повешены в Салеме (1692 год), в Париже появился первый в мире публичный зоопарк (1793), папа римский отлучил Наполеона Бонапарта от церкви (1809), состоялась премьера «Тристана и Изольды» Вагнера (1886), был основан музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна» (1921), появилось сообщество «Анонимные алкоголики» (1935), была основана киностудия «Союзмультфильм» (1936).
10 июня родились создатель советской клинической школы Сергей Спасокукоций (1870 год), дочь российского императора Николая II Татьяна Николаевна (1897), супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп (1921), певицы Людмила Зыкина (1929) и Аида Ведищева (1941), актер Валентин Смирнитский (1944), французский актер Венсан Перес (1964), певица МакSим (1983).
10 июня скончались древнегреческий военачальник Александр Македонский (323 год до нашей эры), древнегреческий философ Диоген (323 год до нашей эры), писатель Виталий Бианки (1959), жена Сальвадора Дали Гала (1982), киргизский писатель Чингиз Айтматов (2008),