Какой праздник 10 июня 

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В среду, 10 июня, отмечаются Всемирный день модерна, Международный день геральдики и день сотрудников пресс-служб МВД России . В этот день родилась певица МакSим и скончался Александр Македонский

Накануне, 9 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день аккредитации и День южноамериканского футбола.

В православии 10 июня — память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского и память святителя Игнатия Ростовского, епископа.

10 июня первые обвиненные в колдовстве женщины были повешены в Салеме (1692 год), в Париже появился первый в мире публичный зоопарк (1793), папа римский отлучил Наполеона Бонапарта от церкви (1809), состоялась премьера «Тристана и Изольды» Вагнера (1886), был основан музей-усадьба Льва Толстого «Ясная поляна» (1921), появилось сообщество «Анонимные алкоголики» (1935), была основана киностудия «Союзмультфильм» (1936).