Родные погибшего в ДТП с Ефремовым пришли к Малахову 

Они рассказали, что Сергей уехал из Рязани в Москву на заработки, чтобы содержать семью. По словам родных, у Сергея пожилая мама, которой еще не рассказали о смерти сына.

Виталий признался, что находится в шоке от произошедшего. Накануне аварии они с отцом планировали поехать на рыбалку.

Мужчина заявил, что от имени Михаила Ефремова с ними никто не связывался и помощь не предлагал. Виталий признал, что у его отца не было шансов увернуться от столкновения.

Родственники погибшего также рассказали, что за несколько дней до ДТП у Сергея Захарова умерла теща. Ее похороны были запланированы на 10 июня.

На вопрос Малахова о том, какого наказания родственники погибшего хотят для Ефремова, они ответили: «По закону».

Как сообщал «Рамблер», ранее Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Накануне актер устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении артиста заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.