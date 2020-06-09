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Родные погибшего в ДТП с Ефремовым пришли к Малахову 

Вероника Полынина 7 минут назад
Родные погибшего в ДТП с Ефремовым пришли к Малахову
Фото: YouTube
Родственники Сергея Захарова, погибшего в аварии на Садовом кольце, виновником которой стал Михаил Ефремов, пришли в программу «Прямой эфир».
Назван способ получения Ефремовым условного срока
Как сообщает «Телепрограмма», на передаче Андрея Малахова появились сын Захарова Виталий с женой, а также племянник Андрей.
Они рассказали, что Сергей уехал из Рязани в Москву на заработки, чтобы содержать семью. По словам родных, у Сергея пожилая мама, которой еще не рассказали о смерти сына.
Виталий признался, что находится в шоке от произошедшего. Накануне аварии они с отцом планировали поехать на рыбалку.
Мужчина заявил, что от имени Михаила Ефремова с ними никто не связывался и помощь не предлагал. Виталий признал, что у его отца не было шансов увернуться от столкновения.
Родственники погибшего также рассказали, что за несколько дней до ДТП у Сергея Захарова умерла теща. Ее похороны были запланированы на 10 июня.
На вопрос Малахова о том, какого наказания родственники погибшего хотят для Ефремова, они ответили: «По закону».
Как сообщал «Рамблер», ранее Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Накануне актер устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении артиста заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Андрей Малахов
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