Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам» 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

«Михаил — высокооплачиваемый актер. Михаил — самый любимый и самый красивый. Он просто супер», — заявила его четвертая жена Качалина.

Она призналась, что в последние годы употребляет алкогольные напитки, и сообщила, что Ефремов иногда дает ей деньги и унижает ее, он не виноват, погубил не 50-60 человек, его подставили, ей по фигу, у нее есть водитель, она находится в федеральном розыске, они с бывшим мужем переедут в Амстердам, потому что там можно пить и курить.