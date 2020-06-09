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Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам» 

Артём Кульша 47 минут назад
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Фото: "Над темной водой" (1992)
Бывшая жена актера Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина увезет его в Нидерланды. Об этом она сама сообщила «Телепрограмме».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
«Михаил — высокооплачиваемый актер. Михаил — самый любимый и самый красивый. Он просто супер», — заявила его четвертая жена Качалина.
Она призналась, что в последние годы употребляет алкогольные напитки, и сообщила, что Ефремов иногда дает ей деньги и унижает ее, он не виноват, погубил не 50-60 человек, его подставили, ей по фигу, у нее есть водитель, она находится в федеральном розыске, они с бывшим мужем переедут в Амстердам, потому что там можно пить и курить.
«Помню, как взорвали мост. Погибли три деревни. Все это было круто. У меня убрали интернет. Мне нельзя нервничать. Я существо такое. Мне потом все рассказали», — добавила актриса.
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Общество , Михаил Ефремов , Ксения Качалина , Амстердам , Нидерланды
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