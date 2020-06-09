Что стало с «черной вдовой» Альбиной Назимовой 

Назимова, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Листьева. Они поженились в 1991 году, а в 1995-м журналист был застрелен. Несколько лет спустя Назимова вышла замуж за Разбаша и родила ему сына Ивана. Некоторое время спустя они развелись. В 2006 году журналист скончался в результате сердечного приступа.

«Они ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, так что у окружающих появился повод называть дизайнера черной вдовой», — пишет «СтарХит».

Сегодня Назимовой исполнилось 57 лет. Она была воспитана матерью и бабушку, ходила в престижную школу, посещала художественную школу, получила высшее образование, работала в Музее народов Востока.

Назимова впервые вышла замуж, будучи студенткой, но быстро развелась. Листьев был ее вторым мужем. Они познакомились в ее мастерской. Ходили слухи, что журналист изменял супруге с ее же гинекологом, а она ему — с давним знакомым. Через три года после убийства мужа Назимова стала женой его коллеги Разбаша.

«Окружающие шептались, что новобрачные причастны к смерти гендиректора ОРТ», — отмечает «СтарХит».