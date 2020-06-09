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Что стало с «черной вдовой» Альбиной Назимовой 

Артём Кульша 15 минут назад
Что стало с «черной вдовой» Альбиной Назимовой
Фото: РИА Новости
Декоратор Альбина Назимова перестала давать интервью и покинула территорию России после смерти двух мужей — журналистов Владислава Листьева и Андрея Разбаша. Об этом сообщает «СтарХит».
Назимова, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Листьева. Они поженились в 1991 году, а в 1995-м журналист был застрелен. Несколько лет спустя Назимова вышла замуж за Разбаша и родила ему сына Ивана. Некоторое время спустя они развелись. В 2006 году журналист скончался в результате сердечного приступа.
«Они ушли из жизни при загадочных обстоятельствах, так что у окружающих появился повод называть дизайнера черной вдовой», — пишет «СтарХит».
Сегодня Назимовой исполнилось 57 лет. Она была воспитана матерью и бабушку, ходила в престижную школу, посещала художественную школу, получила высшее образование, работала в Музее народов Востока.
Назимова впервые вышла замуж, будучи студенткой, но быстро развелась. Листьев был ее вторым мужем. Они познакомились в ее мастерской. Ходили слухи, что журналист изменял супруге с ее же гинекологом, а она ему — с давним знакомым. Через три года после убийства мужа Назимова стала женой его коллеги Разбаша.
«Окружающие шептались, что новобрачные причастны к смерти гендиректора ОРТ», — отмечает «СтарХит».
После смерти третьего мужа Назимова стала встречаться с автогонщиком и ресторатором Александром Русиновым, переехала к нему в Испанию, работает декоратором и не дает интервью.
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Общество , Андрей Разбаш , Александр Русинов , Владислав Листьев , Первый канал , StarHit
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