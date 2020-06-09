Петербург затопило 

На Санкт-Петербург после 30-градусной жары обрушилась гроза с тропическим ливнем и градом величиной с теннисный мяч, сообщают петербургские СМИ.
Очевидцы снимали на видео, как гигантский град бил окна в автомобилях и оставлял пробоины в крышах.
Мощные дожди привели к потопам в метро и магазинах: потопы произошли в вестибюлях станций метро «Рыбацкое» и «Автово», в подземном переходе на станции метро «Купчино» потоки воды обрушили несколько деталей отделки.
На проспектах Стачек, Испытателей и Маршала Жукова, а также в Рыбацком ливневки не справлялись с потоками воды, вследствие чего на тротуарах и проезжих частях образовались огромные лужи. Машинам приходилось преодолевать затопленные участки буквально вплавь, а пешеходы оказались по колено в воде.
Из-за грозы самолеты, прилетевшие в Пулково из Москвы и Ухты, были вынуждены отправиться на второй круг.
«Командиры двух воздушных судов приняли решение перед посадкой уйти на второй круг. Сейчас суда уже благополучно приземлились, обслуживаются», — рассказали ТАСС в УК «Воздушные ворота Северной столицы».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Росгидрометцентре заявили об усилении жары в Европейской части России. Так, температура воздуха в Северо-Западном федеральном округе в период с 8 по 11 июня будет превышать норму на 6-11 градусов.