Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербург затопило 

Вероника Полынина и ещё 3 18 минут назад
На Санкт-Петербург после 30-градусной жары обрушилась гроза с тропическим ливнем и градом величиной с теннисный мяч, сообщают петербургские СМИ.
Очевидцы снимали на видео, как гигантский град бил окна в автомобилях и оставлял пробоины в крышах.
Мощные дожди привели к потопам в метро и магазинах: потопы произошли в вестибюлях станций метро «Рыбацкое» и «Автово», в подземном переходе на станции метро «Купчино» потоки воды обрушили несколько деталей отделки.
На проспектах Стачек, Испытателей и Маршала Жукова, а также в Рыбацком ливневки не справлялись с потоками воды, вследствие чего на тротуарах и проезжих частях образовались огромные лужи. Машинам приходилось преодолевать затопленные участки буквально вплавь, а пешеходы оказались по колено в воде.
Из-за грозы самолеты, прилетевшие в Пулково из Москвы и Ухты, были вынуждены отправиться на второй круг.
«Командиры двух воздушных судов приняли решение перед посадкой уйти на второй круг. Сейчас суда уже благополучно приземлились, обслуживаются», — рассказали ТАСС в УК «Воздушные ворота Северной столицы».
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Росгидрометцентре заявили об усилении жары в Европейской части России. Так, температура воздуха в Северо-Западном федеральном округе в период с 8 по 11 июня будет превышать норму на 6-11 градусов.
Комментарии 5
Общество , Видео , Росгидромет , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение