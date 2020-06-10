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«Гражданин убийца»: Соловьев обрушился на Ефремова 

Алиса Селезнёва и ещё 1 7 минут назад
Актер Михаил Ефремов — «мерзавец, гражданин убийца» и не раскаивается в том, что устроил смертельное ДТП. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев Live».
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. После ДТП актер был отпущен под подписку о невыезде, однако не смог приехать на допрос на следующий день, пожаловавшись на плохое самочувствие.
По словам Соловьева, в крови Ефремова были обнаружены следы наркотических веществ и алкоголь.
«Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца», — заявил ведущий.
Он также привел кадры допроса актера в его квартире и высказал мнение, что Ефремов не раскаивается.
«Нет раскаяния, есть игра», — уверен журналист.
Соловьев также назвал «большой ошибкой» то, что актер был помещен на два месяца под домашний арест, подчеркнув, что не стоило проявлять гуманизм.
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Общество , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Владимир Соловьев
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