Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. После ДТП актер был отпущен под подписку о невыезде, однако не смог приехать на допрос на следующий день, пожаловавшись на плохое самочувствие.

По словам Соловьева, в крови Ефремова были обнаружены следы наркотических веществ и алкоголь.

«Сволочь конченая, мерзавец, наркоман, алкоголик, подонок, гражданин убийца», — заявил ведущий.

Он также привел кадры допроса актера в его квартире и высказал мнение, что Ефремов не раскаивается.

«Нет раскаяния, есть игра», — уверен журналист.

Соловьев также назвал «большой ошибкой» то, что актер был помещен на два месяца под домашний арест, подчеркнув, что не стоило проявлять гуманизм.